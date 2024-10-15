Финляндия сделала неожиданное заявление о поддержке Украины

Страны Запада устали от необходимость помогать Украине и надеются на разрешение конфликта. Об этом газете Financial Times заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

По ее словам, Запад ожидает «какой-либо формы урегулирования конфликта». Она добавила, что ситуация на Ближнем востоке отвлекла внимание Европы и США от украинского кризиса.

Из-за противостояния Израиля с ХАМАС, Хезболлой и Ираном Запад перенаправил свои ресурсы, подчеркнула министр. Также эскалация конфликта в ближневосточном регионе подтолкнула европейские государства к поиску урегулирования ситуации на Украине.

Ранее агентство Bloomberg обратило внимание на увеличивающийся разрыв между украинским руководством и его западными союзниками. Среди партнеров Украины растет усталость от конфликта и продвижения ВС России, отметили в издании.