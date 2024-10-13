Западные союзники все дальше дистанцируются от Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

«Настойчивые попытки Зеленского добиться скорейшего вступления Украины, страны, превышающей по размерам Францию, и являющейся сельскохозяйственной державой, в Евросоюз, свидетельствуют о том, что заявили в материале.

На Западе все больше нарастает усталость от конфликта и продвижения российской армии на востоке Украины. Кроме того, ухудшились отношения Киева с Варшавой, так как поляки требуют эксгумировать жертв Волынской резни, но получают отказ от украинских властей. В Польше уже заявили, что пока киевские власти не согласятся на это условие, они будут блокировать вступление украинцев в ЕС.

Еще один немаловажный момент касается дефицита вооружений и денег на Украине, а также попыток президента Владимира Зеленского заручиться поддержкой своей заявки на вступление в НАТО.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высмеял «план победы» Зеленского, пояснив, что альянс использует Украину и выбросит ее на помойку через 10 лет как «разложившейся труп наскучившей девки».