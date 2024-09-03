Финляндия решила увеличить забор на границе с Россией

Финляндия увеличит высоту забора на границе с Россией до 3,5 метра

Высота строящихся на границе с Россией заграждений составит 3,5 метра, что на полметра выше изначально запланированной. Об этом сообщили представители пограничной службы страны.

Сейчас специалисты возводят ограждения протяженностью 17 километров на участке Нуйямаа-Вайниккала. Металлическую сеть на них сделают более густой. К лету 2026 года планируют достроить забор протяженностью около 200 километров.

В службе пояснили, что барьер на восточной границе не только повысит безопасность, но и обеспечит контроль, а также предотвратит крупномасштабную миграцию.

В конце августа трое французов, гуляя по Финляндии, решили из любопытства на несколько минут пересечь границу с Россией. Всех задержали с поличным, после чего начали расследование.