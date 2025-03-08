В США начали расследовать рост цен на яйца

Министерство юстиции США инициировало предварительное антимонопольное расследование в связи с резким ростом стоимости яиц в стране, об этом сообщило агентство Bloomberg .

По данным Министерства сельского хозяйства США, в январе розничные цены на яйца выросли на 13,8%, а в декабре этот показатель составил 8,4%. Глава ведомства Брук Роллинз сообщила, что США рассмотрят возможность временного импорта куриных яиц.

В докладе ведомства было указано, что из-за вспышки птичьего гриппа в январе текущего года в стране пострадали примерно 18,8 миллиона кур-несушек, содержащихся в коммерческих целях. Это стало самым высоким показателем за месяц с момента начала эпидемии в 2022 году.

Министерство юстиции США начало предварительное расследование из-за скачка цен на продукты. Специалисты планируют выяснить, могли ли сговориться несколько компаний, чтобы повысить цены на продукты или ограничить поставки.

В США сети ресторанов быстрого питания начали поднимать цены на блюда с яйцами из-за нехватки этого продукта в стране и сложностей с его доставкой. По данным телеканала NBC, американцы в преддверии Пасхи присматриваются к покупке имитаций яиц из пластика, дерева и гипса.

США столкнулись с яичным кризисом, они должны импортировать 70-100 миллионов яиц в ближайшие два месяца. Посольства США и Министерство сельского хозяйства обратились к торговым группам во Франции, Польше и Индонезии с просьбой о поставках яиц на экспорт.