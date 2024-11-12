Финляндия предложила создать особую зону у границы с Россией

Правительство Финляндии предложило создать особую экономическую зону в приграничных с Россией регионах, пострадавших от закрытия российско-финской границы и убыли туристов. Об этом сообщило ТАСС .

В регионах, где предложили создать ОЭС, применят налоговые льготы или формы региональной поддержки. Также рабочая группа проекта по развитию Восточной Финляндии предложила правительству построить новые электростанции, улучшить широкополосную связь и инвестировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Предложения будут принимать от всех заинтересованных сторон до 22 ноября текущего года. Реализовывать проект начнут в 2025 году, а завершат к окончанию срока полномочий кабинета министров действующего премьер-министра Финляндии Петтери Орпо.

Ранее доцент Хельсинского университета Йохан Бекман заявил 360.ru, что антироссийская политика стала катастрофой для Финляндии. По его мнению, Европа в целом ждет улучшения отношений с Россией.