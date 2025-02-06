Финляндия после вступления в НАТО стала чаще проводить военные учения

Финляндия после вступления в Североатлантический альянс увеличила число национальных учений. В этом году страна рассчитывает провести 115 маневров, заявил РИА «Новости» посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.

Он подчеркнул, что военные маневры Финляндия проводит в соответствии с требованиями НАТО. По его словам, число воинских подразделений других стран альянса продолжает увеличиваться.

«На 2025 год финнами запланировано проведение 115 маневров как на территории страны, так и за ее пределами. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял 103, а в 2023 году — 89 учений», — отметил дипломат.

Кузнецов добавил, что финские военные в прошлом году впервые участвовали в крупных учениях НАТО. Он напомнил о многонациональных маневрах под названием Nordic Response 24, в которых задействовали около 20 тысяч военнослужащих из 14 стран, в том числе и из Финляндии. Учения проходили на финской, шведской и норвежской территориях.

«В ноябре артиллерийские маневры Lightning Strike 24 на полигоне в финской Лапландии <… > стали составной частью возглавляемых США масштабных учений артиллерии в пяти европейских странах», — рассказал посол.

Ранее два корабля НАТО зашли в Финский залив. Суда прибыли туда для патрулирования в рамках операции «Балтийский часовой».