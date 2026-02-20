Фицо: в ЕС все знают, что Украина проигрывает в конфликте

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в руководстве Евросоюза понимают реальное положение дел на фронте и не верят заявлениям Киева о военных успехах. Видео его выступления опубликовали в Facebook*.

«Мы все знаем, что проигрываешь», — сказал словацкий премьер.

Президент Украины Владимир Зеленский регулярно участвует в заседаниях Европейского совета и уверяет партнеров, что ситуация развивается в пользу Киева. Однако, как отметил Фицо, европейские лидеры видят реальное положение дел.

До этого Фицо предупреждал, что Братислава может ограничить поставки электроэнергии Украине на фоне спора вокруг транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.