Финляндия отвергла модель мира на Украине по своему примеру

Президент Финляндии Стубб исключил мир на Украине по финской модели

Фото: РИА «Новости»

Президент Финляндии Александер Стубб выступил против возможности мирного урегулирования конфликта на Украине по финской модели 1940 года. Его слова привела газета Helsingin Sanomat.

По данным издания, речь идет о примере Финляндии 1940 года, когда страна потеряла часть своих территорий. Финские власти заключили мир с СССР, в итоге государство смогло выжить, сохраняя фактический нейтралитет.

Стубб прокомментировал сообщения местных СМИ, что в окружении канцлера ФРГ Олафа Шольца якобы рассматривают финскую модель для урегулирования конфликта на Украине.

«Ответ однозначный — нет», — сказал президент Финляндии.

По его мнению, у Украины есть право самостоятельно определить свой суверенитет.

Президент Сербии Александр Вучич ранее предположил, что в случае победы на выборах в США Дональд Трамп предложит России и Украине подписать перемирие на период с католического до православного Рождества.

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