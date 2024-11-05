Финляндия отвергла модель мира на Украине по своему примеру

Президент Финляндии Стубб исключил мир на Украине по финской модели

Президент Финляндии Александер Стубб выступил против возможности мирного урегулирования конфликта на Украине по финской модели 1940 года. Его слова привела газета Helsingin Sanomat.

По данным издания, речь идет о примере Финляндии 1940 года, когда страна потеряла часть своих территорий. Финские власти заключили мир с СССР, в итоге государство смогло выжить, сохраняя фактический нейтралитет.

Стубб прокомментировал сообщения местных СМИ, что в окружении канцлера ФРГ Олафа Шольца якобы рассматривают финскую модель для урегулирования конфликта на Украине.

«Ответ однозначный — нет», — сказал президент Финляндии.

По его мнению, у Украины есть право самостоятельно определить свой суверенитет.

Президент Сербии Александр Вучич ранее предположил, что в случае победы на выборах в США Дональд Трамп предложит России и Украине подписать перемирие на период с католического до православного Рождества.