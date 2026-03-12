Доказательств причастности России к повреждению подводных кабелей в Балтийском море не нашли. Об этом заявил глава полиции безопасности Финляндии Юха Мартелиус в интервью изданию Suomen Kuvalehti .

«Насколько нам известно, за этим не стояло никаких преднамеренных действий со стороны российского государства. Это мнение широко разделяют и в других европейских разведывательных сообществах», — подчеркнул Мартелиус.

По его словам, существуют доказательства того, что у России не было мотивов для нанесения такого ущерба.

В декабре гендиректор внешней разведки Эстонии Каупо Розин также заявлял, что Россия не намерена нападать на страны Балтии или НАТО, и после реакции Запада на происшествия Москва стала избегать эскалации.

Тогда же финский президент Александр Стубб также отметил, что страна не представляет угрозы для Европы.