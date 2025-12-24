Финляндия решила вооружить свои новые истребители F-35A Lightning II ракетами класса «воздух—воздух» AIM-120D3 AMRAAM на фоне ожиданий возможного конфликта с Россией. Об этом сообщил журнал The National Interest .

Как отмечает издание, Госдепартамент США одобрил сделку на сумму около одного миллиарда долларов. В рамках контракта Хельсинки получит 405 ракет AIM-120D3, а также восемь секций наведения. Это одна из самых современных версий ракеты средней дальности, предназначенной для поражения воздушных целей в любых погодных условиях.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что закупка существенно усилит обороноспособность страны и повысит взаимодействие с США и другими союзниками. По его словам, новые ракеты расширят возможности реагирования на потенциальные угрозы в оперативной обстановке.

На прошлой неделе Соединенные Штаты представили первый истребитель F-35A, построенный специально для Финляндии. Всего страна заказала 64 самолета, которые с 2026 года начнут заменять находящиеся сейчас на вооружении F/A-18 Hornet.

Ракеты AIM-120 AMRAAM, производимые компанией Raytheon, стоят на вооружении ВВС и ВМС США, а также многих стран-союзников. Истребитель может запускать сразу несколько таких ракет по разным целям.

Финляндия официально стала членом НАТО в апреле 2023 года. В Москве неоднократно заявляли, что альянс ориентирован на конфронтацию, а утверждения о российской угрозе президент России Владимир Путин называл бредом.