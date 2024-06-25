Финляндия начала процесс изъятия арены Helsinki Hall, принадлежащей россиянам

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Правительство Финляндии готовится к экспроприации концертно-спортивной арены Helsinki Hall, которая принадлежит россиянам. Об этом рассказала министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в соцсети X.

«Сделка должна быть завершена до 30 июня. <…> Если продажа акций не состоится, альтернативой является продажа или экспроприация арендованного здания и имущества», — написала глава министерства.

Дипломат отметила, что Минюст и МИД страны подготовят для процедуры необходимый закон. При этом ее ведомство не получило документов, подтверждающих продажу акций.

Ранее в Финляндии одобрили «закон о выдворении», который позволит постепенно открыть границу с Россией. Инициативу поддержали 15 членов комитета по конституционному праву, только двое выступили против. По мнению несогласных, этот закон нарушит законодательство ЕС.

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