Финляндия начала артиллерийские учения у границ с Россией

В субботу в Финляндии, недалеко от российских границ, стартуют артиллерийские учения Northern Strike 26. Об этом сообщило РИА «Новости». .

Силы обороны республики объявили, что учения пройдут на полигоне «Вуосанка» в муниципалитете Кухмо. Этот муниципалитет находится в 70 километрах от российской границы. Маневры запланированы на период до 12 мая.

Сухопутные силы будут проводить артиллерийские и минометные стрельбы, а также тактические боевые действия. В маневрах примут участие 640 военнослужащих. Информация о количестве задействованной техники пока не разглашается.

В прошлом году в Финляндии начали возводить забор вдоль границы с Россией. Каждые 20 метров ограждения оснащены камерами видеонаблюдения. Достроить его пограничная охрана собирается к лету 2026 года.