Финляндия и Швеция предложили запретить ввоз в Россию предметов роскоши
Финляндия и Швеция предложили Евросоюзу принять новые санкционные ограничения против России. Об этом сообщила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, ее слова привел портал Yle.
По словам министра, обе страны выступают за запрет на импорт российских удобрений, ограничение на ввоз в Россию предметов роскоши, а также повышение таможенных пошлин на все отечественные товары.
«Мы считаем, что со стороны России угроза продлится еще долго. Мы должны продолжать давление независимо от мирного соглашения или вероятного прекращения огня», — заявила Валтонен.
Глава шведского МИД Мария Мальмер Стенергард уточнила, что эти меры могут войти в 20-й пакет санкций ЕС против России.
«Мы предлагаем запрет на обслуживание судов, перевозящих уголь, газ или нефть из российских портов в порты ЕС», — подчеркнула она.
Ранее вопрос конфискации российских активов сняли с повестки дня саммита ЕС.