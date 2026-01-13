Финляндия и Швеция предложили запретить ввоз в Россию предметов роскоши

Финляндия и Швеция предложили Евросоюзу принять новые санкционные ограничения против России. Об этом сообщила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, ее слова привел портал Yle .

По словам министра, обе страны выступают за запрет на импорт российских удобрений, ограничение на ввоз в Россию предметов роскоши, а также повышение таможенных пошлин на все отечественные товары.

«Мы считаем, что со стороны России угроза продлится еще долго. Мы должны продолжать давление независимо от мирного соглашения или вероятного прекращения огня», — заявила Валтонен.

Глава шведского МИД Мария Мальмер Стенергард уточнила, что эти меры могут войти в 20-й пакет санкций ЕС против России.

«Мы предлагаем запрет на обслуживание судов, перевозящих уголь, газ или нефть из российских портов в порты ЕС», — подчеркнула она.

Ранее вопрос конфискации российских активов сняли с повестки дня саммита ЕС.