Финляндия и Швеция обновят инструкции на случай войны

Финляндия и Швеция начнут распространять среди граждан обновленные инструкции по подготовке к войне и другим кризисным ситуациям. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

Директор по связям с общественностью МВД Финляндии Эрикк Койстинен рассказал изданию, что с 18 ноября в стране запустят сайт с детальной информацией о подготовке к кризисам.

«В тот же день в Швеции начнут раздавать населению брошюры с инструкциями о том, как следует действовать в случае войны или чрезвычайной ситуации», — отметили в публикации.

По словам Койстинена, готовность граждан к кризисным ситуациям вызвала обеспокоенность властей в обеих странах, поэтому ей решили уделить больше времени.

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