Финляндия до 9999 года закрыла доступ к миллиону страниц исторических документов из России

Yle: Архив Финляндии ограничил доступ к российским документам до 9999 года

Национальный архив Финляндии ограничил доступ к копиям исторических документов, полученным из России, установив срок действия ограничений до конца 9999 года. Решение затронуло около миллиона страниц материалов, сообщила телерадиокомпания Yle .

Документы охватывают период с 1500 по 1990 год и касаются истории Финляндии. Их копирование и передача начались в 2005 году в рамках сотрудничества Национального архива республики с российскими архивами.

Как отметила Yle, решение вызвало обеспокоенность в академической среде. Ранее заключенные с российской стороной соглашения предусматривали возможность изучать материалы как в читальных залах архива, так и удаленно.

Профессор истории Дмитрий Фролов, до 2022 года занимавшийся в НАФ развитием связей с Россией и странами бывшего СССР, предположил, что решение могло быть проявлением самоцензуры.

Директор Национального архива Пяйви Хаппонен, в свою очередь, объяснила ограничения условиями ранее заключенных соглашений. По ее словам, после 2022 года контактов с российской стороной не было. Сейчас изучать документы можно непосредственно в читальных залах. В дальнейшем архив рассчитывает создать защищенную систему для удаленного доступа к материалам.

Ранее правительство Финляндии предложило продлить закрытие границы с Россией до 2028 года. Инициативу опубликовало МВД страны.