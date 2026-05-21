Финляндия может столкнуться с риском износа инфраструктуры и обнищания части населения из-за помощи Киеву. Об этом заявила руководитель делегации РФ на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене Юлия Жданова на заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ, сообщила пресс-служба МИД РФ.

По словам дипломата, Хельсинки увеличил расходы на военные направления и связанные с ними проекты, пожертвовав важными социальными направлениями.

«В ущерб сферам здравоохранения, соцобеспечения, поддержки предпринимательства, общественных организаций, НИОКР и транспорта деньги [из бюджета Финляндии] перенаправляются на производство беспилотников и средств борьбы с ними, расширение производства взрывчатых веществ, модернизацию инфраструктуры воинских перевозок, совместный с Киевом выпуск военной техники», — сказала Жданова.

Она добавила, что в марте и апреле около 70% жителей Финляндии считали, что дела в стране шли в неправильном направлении. Она также отметила рост критики властей в Финляндии и Дании из-за недостатка информации о военно-техническом сотрудничестве с Украиной.

«По словам финских экспертов, маячит реальная перспектива износа инфраструктуры, обнищания значительной части жителей страны и роста социального неравенства», — сказала Жданова.

Ранее на западе Финляндии прошли масштабные учения противовоздушной обороны Mallet Strike 1/26. В маневрах по защите воздушных рубежей в рамках НАТО участвовали почти две тысячи военнослужащих.