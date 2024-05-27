Финансирование Украины со стороны НАТО призвали сделать регулярным, а не эпизодическим
Столтенберг анонсировал создание структуры НАТО для финансирования Украины
Задержка военной помощи вызвала большие проблемы для Украины. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на сессии Парламентской ассамблеи призвал создать структуру для регулярного снабжения ее армии, сообщило РИА «Новости».
«Нам необходима твердая, сильная институционализированная структура. Краткосрочные добровольные объявления о выделении помощи хороши, но в долгосрочной перспективе необходима более предсказуемая и масштабная поддержка Украины», — сказал он.
Столтенберг напомнил союзникам о серьезных проблемах из-за промедления с последними траншами. Он заявил о необходимости усилить координирующую роль НАТО и обеспечить непрерывный поток военной помощи Украине.
Генсек призвал членов НАТО снять запрет на удары по российской территории. Он исключил ввод войск Запада на Украину и предостерег союзников от прямого столкновения с Россией.