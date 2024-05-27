Финансирование Украины со стороны НАТО призвали сделать регулярным, а не эпизодическим

Задержка военной помощи вызвала большие проблемы для Украины. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на сессии Парламентской ассамблеи призвал создать структуру для регулярного снабжения ее армии, сообщило РИА «Новости» .

«Нам необходима твердая, сильная институционализированная структура. Краткосрочные добровольные объявления о выделении помощи хороши, но в долгосрочной перспективе необходима более предсказуемая и масштабная поддержка Украины», — сказал он.

Столтенберг напомнил союзникам о серьезных проблемах из-за промедления с последними траншами. Он заявил о необходимости усилить координирующую роль НАТО и обеспечить непрерывный поток военной помощи Украине.

Генсек призвал членов НАТО снять запрет на удары по российской территории. Он исключил ввод войск Запада на Украину и предостерег союзников от прямого столкновения с Россией.