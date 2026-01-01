Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» вошел в британский список лучших новогодних картин

The Guardian вписала «Иронию судьбы, или С легким паром!» в список лучших картин

Редакция британской газеты The Guardian собрала список лучших старых фильмов, которые стоит посмотреть в канун Нового года. Среди картин оказалась классическая советская комедия «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Авторы подчеркнули, что эта романтическая комедия 1976 года хорошо знакома всем россиянам.

По мнению журналистов, эта история представляет из себя очень красивую историю, как ранее незнакомые между собой люди встречаются из-за необычного стечения обстоятельств и, проведя вместе всего одну ночь, понимают, что это навсегда.

«Путь настоящей любви проходит через множество безумных поворотов, и ведущая пара раздувает славянскую меланхолию, часто берясь за гитару под одну из потрясающих песен Микаэла Таривердиева», — говорится в материале.

В итоговый список также попали фильмы «Бульвар Сансет», «Когда Гарри встретил Салли…», «Квартира», «Дни радио», «Праздник», «Призрачная нить», а также весьма неожиданные и совсем не новогодние картины — трилогия «Властелин колец» и «Сияние» Стэнли Кубрика.

Комедия «Ирония судьбы, или С легким паром» не сдала свои позиции любимого новогоднего фильма россиян, а 2025 году. Об этом свидетельствуют данные опроса Аналитического центра ВЦИОМ.

Большая часть опрошенных заявили, что картина Эльдара Рязанова дарит им новогоднее настроение. На второе место респонденты поставили комедию «Иван Васильевич меняет профессию».

В пятерку также вошли фильмы «Один дома», «Гарри Поттер» и «Москва слезам не верит».