Филиппины закупили истребители у Южной Кореи

Филиппины закупили 12 южнокорейских истребителей FA-50 Block 70 в рамках контракта на сумму более 700 миллионов долларов. Об этом сообщило РИА «Новости». .

Сделку заключили с компанией Korea Aerospace Industries по программе модернизации вооруженных сил. Помимо самих самолетов, в контракт также включили поставку современного оборудования, логистическую поддержку и обучение персонала.

Истребители будут поступать в страну постепенно в течение ближайших пяти лет.

Ранее Китай захватил спорный риф недалеко от Филиппин. Остров Сэнди-Кей представляет собой песчаную отмель общей площадью более 200 квадратных метров. Он имеет стратегическое значение для Китая, так как международное право предоставляет ему суверенитет над морем этой территории.