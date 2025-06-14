Филиппины закупили истребители у Южной Кореи

Филиппины закупили 12 южнокорейских истребителей FA-50 Block 70 в рамках контракта на сумму более 700 миллионов долларов. Об этом сообщило РИА «Новости»..
Сделку заключили с компанией Korea Aerospace Industries по программе модернизации вооруженных сил. Помимо самих самолетов, в контракт также включили поставку современного оборудования, логистическую поддержку и обучение персонала.
Истребители будут поступать в страну постепенно в течение ближайших пяти лет.
Ранее Китай захватил спорный риф недалеко от Филиппин. Остров Сэнди-Кей представляет собой песчаную отмель общей площадью более 200 квадратных метров. Он имеет стратегическое значение для Китая, так как международное право предоставляет ему суверенитет над морем этой территории.
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