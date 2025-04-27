Китай захватил спорный риф недалеко от Филиппин

SCMP: Китай установил флаг на спорном рифе недалеко от военной базы Филиппин

Китайская береговая охрана в середине апреля высадилась на спорный остров Сэнди-Кей в Южно-Китайском море. Он находится недалеко от военной базы Филиппин, сообщила газета South China Morning Post.

По данным издания, моряки развернули флаг КНР, чтобы тем самым «объявить суверенитет над рифом», претендентом на который также являются Филиппины. Судя по опубликованной фотографии, сотрудники охраны стояли со знаменем на необитаемом песчаном берегу. Точная дата высадки в публикации не уточнялась.

Остров Сэнди-Кей представляет собой песчаную отмель общей площадью более 200 квадратных метров. Для Китая он имеет стратегическое значение, так как международное право предоставляет ему суверенитет над морем этой территории.

В 2024 году корабль береговой охраны Китая прибыл в исключительную экономическую зону Южно-Китайского моря. Это вызвало беспокойство у филиппинской стороны.