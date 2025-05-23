Фермер нашел на своем участке 150 тонн золота

Во Франции фермер нашел на своей земле золото стоимостью 320 миллиардов рублей

Во Франции фермер на своем участке откопал 150 тонн золотых самородков. Об этом сообщило издание La Grada Online .

Везунчиком стал Мишель Дюпон из региона Овернь. Во время осмотра земли 52-летний мужчина случайно нашел золото.

«Я просто проверял землю и заметил в ручье странный блеск. Стал копать — и не поверил своим глазам», — рассказал Дюпон.

По предварительным данным, под фермой может находиться около 150 тонн золота общей стоимостью порядка 3,5 миллиарда евро (свыше 320 миллиардов рублей).

При этом по закону сам фермер не сможет присвоить себе ни грамма. Как только стало известно о наличии золотой руды на участке, власти оперативно вмешались в ситуацию и запретили Дюпону добычу драгоценного металла.

Согласно французскому законодательству, даже под частной землей недра принадлежат государству. Для начала разработки потребуются согласования и многолетние экологические экспертизы.

Местные жители разделились во мнениях: одни надеются на экономический рост и рабочие места, а другие опасаются, что промышленная добыча золота разрушит экологию живописного региона.

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