Уникальный браслет эпохи викингов обнаружили в Швеции

В Швеции местный житель нашел уникальный браслет эпохи викингов на острове Эланд, в заболоченном участке земли. Археологи оценивают возраст браслета примерно в тысячу лет. Об этом написал MIR24.TV .

Ученые отметили необычность материала — браслет изготовлен из железа, тогда как большинство аналогичных артефактов создавались из других металлов. Всего в коллекции Государственного исторического музея Швеции имеется лишь три железных наручных украшения.

Браслет украшал сложный узор, включая головы животных на каждом конце. Благодаря условиям болотистой среды с низким уровнем кислорода, украшение отлично сохранилось. Исследователи предполагают, что на этом месте могли совершаться жертвоприношения богам, что дает надежду на обнаружение новых артефактов.

Вторая находка — золотое шейное кольцо, датируемое двумя тысячами лет назад. Оно было найдено при раскопках в городе Тролльхеттан на глубине около двух метров. Кольцо весом 916 граммов украшено золотой проволокой и кольцами.