Рыбаки нашли туристку в желудке акулы в Индонезии

The Sun: акула съела пожилую туристку из США во время дайвинга в Индонезии

Туристка из США отправилась с друзьями в дайвинг-тур в Индонезию. Во время погружения женщина погибла в пасти акулы, сообщила газета The Sun .

По данным издания, 68-летняя американка ныряла возле острова Реонг. Во время дайвинга ее унесло сильным течением. У гида не получилось вытащить туристку из воды на лодку.

Спасатели искали женщину восемь дней, потом операцию пришлось остановить из-за опасных погодных условий. Вскоре рыбак нашел в желудке пойманной им акулы человеческие останки. На трупе был черный гидрокостюм, поэтому местные чиновники решили, что его носила пропавшая дайверша.

Ранее акула напала на российского туриста, который плавал в водах мальдивского атолла Нуну. Подводный хищник укусил мужчину за ногу, теперь ему предстоит пройти длительную реабилитацию.

В конце прошлого года жертвой нападения акулы стала 26-летняя женщина. Она успела посадить на надувную лодку своего пятилетнего сына, но сама забраться не успела.