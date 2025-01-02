ФБР провело обыски в Хьюстоне после наезда на людей в Новом Орлеане

Правоохранители 11 часов проводили обыск в Хьюстоне по делу о наезде на людей в Новом Орлеане. Об этом сообщил телеканал NBC .

Местные власти объяснили, что оперативные мероприятия ФБР связаны с терактом в городе и опасности для жителей Хьюстона нет.

В обыске участвовали штурмовое подразделение SWAT от бюро, взрывотехники и специалисты по борьбе с терроризмом. Также к работе привлекали переговорщиков на случай кризисных ситуаций.

Водитель грузовика намеренно совершил наезд на толпу в Новом Орлеане 2 января. Жертвами теракта стали 15 человек, ранения получили 35 прохожих и двое полицейских. Самого преступника ликвидировали.

На месте ЧП спецслужбы нашли самодельные бомбы. Рассматривается версия, что водитель действовал не в одиночку.

Подозреваемый в совершении теракта в Новом Орлеане Шамсуд Дин Джаббар изначально хотел расправиться со своей семьей, но изменил планы.