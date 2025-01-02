Стали известны мотивы подозреваемого в теракте в Новом Орлеане

Подозреваемый в совершении теракта в Новом Орлеане Шамсуд Дин Джаббар сначала планировал убить свою семью, но потом изменил планы. Об этом сообщил источник телеканала CNN .

«Подозреваемый в смертоносной атаке в Новый год в Новом Орлеане обсуждал планирование убийства своей семьи и сны, которые побудили его присоединиться к ИГ *. Джаббар <…> упоминал в видеороликах о своем разводе и о том, что сначала планировал собрать семью на „праздник“ с намерением убить», — указали в материале.

Правоохранители обнаружили видео, которые, предположительно, подозреваемый записал во время поездки в Луизиану. Джаббар планировал расправиться с близкими, но потом поменял решение из-за снов, которые убедили его присоединиться к ИГ*.

Во время теракта погибли 15 человек. Правоохранители считают, что подозреваемый действовал не в одиночку.

*ИГ/ «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.