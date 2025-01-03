ФБР предупредило о возможных ударах подражателей атаки в Новом Орлеане

ФБР и министерство нацбезопасности США предупредили о потенциальной угрозе новых атак, подобных теракту в Новом Орлеане. Об этом сообщил телеканал ABC News .

«ФБР и Министерство внутренней безопасности США опубликовали совместный разведывательный бюллетень, предупреждающий 18 тысяч правоохранительных органов страны о потенциальных подражателях, пытающихся повторить ужасающую атаку с тараном и стрельбой, произошедшую на этой неделе в Новом Орлеане», — отметили в сообщении.

Бюллетень разослали как меру предосторожности, чтобы привлечь внимание силовиков к потенциальным угрозам. В документе описали признаки готовящихся атак.

В доме устроившего теракт Шамсуддина Джаббара при обыске обнаружили станцию для производства бомб и Коран. Также силовики нашли составные элементы для изготовления бомбы. В результате теракта в Новом Орлеане погибли 15 человек.