Станцию для производства бомб нашли в доме устроившего взрыв в Новом Орлеане

В квартире устроившего взрыв в Новом Орлеане нашли Коран и составные бомбы

В квартире устроившего теракт в Новом Орлеане уроженца Техаса Шамсуддина Джаббара обнаружили станцию для производства бомб и Коран. Об этом сообщила газета The New York Times .

По информации источника, в ходе источника правоохранители нашли также составные элементы для изготовления бомбы.

Они установили, что за несколько часов до теракта Джаббар на видео в Facebook* заявил о намерении убить друзей и семью, но потом изменил планы из-за опаски, что СМИ не заинтересуются этой истории без контекста войны «верующих с неверующими».

В других роликах мужчина признался, что вступил в ИГ** прошлым летом, а также продемонстрировал завещание и озвучил свою последнюю волю.

По данным ФБР, наезд на людей на грузовике в Новом Орлеане совершил 42-летний Джаббар. После остановки он открыл огонь по полицейским, его ликвидировали. В результате теракта погибли 15 человек, еще 35 получили ранения.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.

**«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ.