ФБР начало расследование против журналистки NYT после статьи о директоре службы

ФБР начало расследование против журналистки Элизабет Уильямсон после статьи, в которой говорится, что сотрудники ведомства по приказу директора Кэша Пателя охраняли его подругу, кантри-певицу Алексис Уилкинс. Об этом сообщила газета The New York Times , где и опубликовали скандальный материал.

Уильямсон сообщала, что сотрудники ФБР сопровождают Уилкинс везде и что информацию об этом ей подтвердили источники в окружении самой певицы.

Собеседники газеты считают это личной местью журналистке со стороны Пателя. Для расследования нет правовых оснований, добавили они.

Ранее директор ФБР подал в суд на издание Atlantic после того, как там опубликовали статью о его проблемах со спиртным. Он требует моральной компенсации в размере 250 миллионов долларов.

Когда об этом стало известно, конгрессмены-демократы потребовали от Пателя пройти тест на алкогольные расстройства. Сам он пока на это не отреагировал.