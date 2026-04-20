Глава ФБР подал в суд на журнал из-за статьи о его проблемах с алкоголем

Глава ФБР Кэш Патель решил судиться с изданием Atlantic после публикации статьи о якобы его проблемах со спиртным. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исковое заявление.

Авторы журнала 18 апреля выпустили материал, в котором говорилось, что Патель якобы злоупотребляем алкоголем и нередко отсутствует на рабочем месте. Это беспокоит сотрудников ФБР и Минюста, заявили неназванные американские чиновники в беседе с журналистами. Патель сразу же ответил на публикацию, назвав ее лживой.

«Ответчики, конечно, свободны критиковать руководство ФБР, но они перешли юридическую грань, опубликовав статью, наполненную ложными и явно сфабрикованными утверждениями, призванными разрушить репутацию директора Пателя и заставить его покинуть свой пост», — сказано в иске.

Глава ФБР опроверг все утверждения о якобы злоупотреблении спиртным. Он потребовал взыскать с издания компенсацию в размере не менее 250 миллионов долларов.