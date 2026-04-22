Демократы потребовали от директора ФБР Пателя доказать трезвость

The Hill: в США потребовали от Пателя доказать отсутствие проблем со спиртным

Конгрессмены от Демократической партии США потребовали от директора ФБР Кэша Пателя доказать отсутствие проблем с алкоголем. Об этом сообщило издание The Hill .

С запросом к главе организации обратился комитет палаты представителей по юридическим вопросам. Демократы получили информацию о регулярном употреблении главой ФБР спиртного в тот период, когда он уже возглавлял бюро.

Пателю прислали анкету для допуска к секретной информации, а также потребовали результатов тестов на алкогольные расстройства и подтверждения их честности под присягой.

Журнал The Atlantic публиковал статью о том, что Патель якобы часто отсутствует на рабочем месте и слишком много пьет. Глава ФБР подал против издания иск на 250 миллионов долларов за клевету.

Ранее СМИ сообщали, что окружение президента США Дональда Трампа усомнилось в компетентности директора ФБР после убийства политического активиста Чарли Кирка.