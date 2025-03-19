«Фантастический пас на спасение человечества». Фетисов оценил переговоры Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин во время телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом продемонстрировал блестящую «хоккейную дипломатию». Такое мнение РИА «Новости» высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Во вторник, 18 марта, прошли телефонные переговоры лидеров двух стран, во время которых Трамп поддержал идею российского президента об организации спортивных встреч между игроками, которые выступают в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Фетисов высоко оценил важность того, что во время переговоров обсуждалось проведение спортивных соревнований. По его словам, российские хоккеисты, которые выступают в одной команде с белорусскими спортсменами, продолжают играть с командами из разных стран. И нередко выигрывают матчи, после чего все вместе — и победители, и побежденные — отдыхают в одном ресторане.