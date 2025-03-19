«Фантастический пас на спасение человечества». Фетисов оценил переговоры Путина и Трампа
Фетисов: Путин продемонстрировал блестящую «хоккейную дипломатию»
Президент России Владимир Путин во время телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом продемонстрировал блестящую «хоккейную дипломатию». Такое мнение РИА «Новости» высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Во вторник, 18 марта, прошли телефонные переговоры лидеров двух стран, во время которых Трамп поддержал идею российского президента об организации спортивных встреч между игроками, которые выступают в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Фетисов высоко оценил важность того, что во время переговоров обсуждалось проведение спортивных соревнований. По его словам, российские хоккеисты, которые выступают в одной команде с белорусскими спортсменами, продолжают играть с командами из разных стран. И нередко выигрывают матчи, после чего все вместе — и победители, и побежденные — отдыхают в одном ресторане.
Важно именно налаживание отношений между людьми. Задача нашего президента — наладить эти отношения. Думаю, все остальное приложится, и спортивный принцип станет определяющим, а международные федерации и МОК возьмутся за голову.
Вячеслав Фетисов
двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы
Он отметил, что спорт с самого своего появления был и остается тем, что объединяет людей. Поэтому, по мнению Фетисова, предложение Путина — это правильный ход.
«Владимир Владимирович дал фантастический пас на спасение человечества. Наш президент продемонстрировал блестящую „хоккейную дипломатию“. Думаю, Трампу было трудно отказать», — подчеркнул Фетисов.
В телефонной беседе Путин и Трамп также затронули несколько тем международной повестки. Стороны выразили обоюдную заинтересованность в нормализации двусторонних отношений.