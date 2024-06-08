Требования Украины, касающиеся мирных переговоров, выглядят фантастическими на фоне успехов российской армии на поле боя. Об этом написало издание Responsible Statecraft (RS).

Журналисты прокомментировали организованный Киевом «мирный саммит», который пройдет в Швейцарии без участия России.

«Теперь, после примерно полутора лет жестокого тупика, военные расчеты сместились в пользу России, из-за чего требования Украины — да и сам саммит — кажутся немного фантастическими», — сказано в статье.

Авторы напомнили, что на встречу не приедут лидеры многих стран и даже постоянно заявляющий о поддержке Украины президент США Джо Байден. Они сделали вывод, что мероприятие «ни на дюйм» не приблизит Украину к окончанию конфликта.

Ранее стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не поедет в Швейцарию на конференцию по Украине. По словам российского сенатора Алексея Пушкова, отказ Гутерриша — «последний сигнал», говорящий о том, что мероприятие станет пустым сотрясанием воздуха.