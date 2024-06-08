«Фантастические требования». В США обвинили Украину в оторванности от реальности
RS: Украина выдвигает фантастические требования на фоне успехов ВС РФ
Требования Украины, касающиеся мирных переговоров, выглядят фантастическими на фоне успехов российской армии на поле боя. Об этом написало издание Responsible Statecraft (RS).
Журналисты прокомментировали организованный Киевом «мирный саммит», который пройдет в Швейцарии без участия России.
«Теперь, после примерно полутора лет жестокого тупика, военные расчеты сместились в пользу России, из-за чего требования Украины — да и сам саммит — кажутся немного фантастическими», — сказано в статье.
Авторы напомнили, что на встречу не приедут лидеры многих стран и даже постоянно заявляющий о поддержке Украины президент США Джо Байден. Они сделали вывод, что мероприятие «ни на дюйм» не приблизит Украину к окончанию конфликта.
Ранее стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не поедет в Швейцарию на конференцию по Украине. По словам российского сенатора Алексея Пушкова, отказ Гутерриша — «последний сигнал», говорящий о том, что мероприятие станет пустым сотрясанием воздуха.