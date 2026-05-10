Евровидение стартовало в Вене на фоне скандалов и бойкотов

В Вене 10 мая стартовало юбилейное, 70-е Евровидение, которое еще до своего начала оказалось в центре громких споров. Об этом написала газета Bild .

Главный конфликт развернулся вокруг участия Израиля. Из-за него от конкурса отказались Нидерланды, Словения, Ирландия, Исландия и Испания. Это самый крупный бойкот в истории проекта со времен Евровидения-1970. Несмотря на это, организаторы собрали исполнителей из 35 стран.

Представитель Израиля Ноам Беттан рассказал, что заранее готовится к возможным провокациям во время выступления. По его словам, люди из его команды специально мешали ему петь на репетициях.

«Я репетировал под свист и улюлюканье», — сказал он.

Еще один спор развернулся вокруг румынской певицы Александры Кэпитэнеску. Правозащитники выступили против ее песни Choke Me, название которой переводится как «Задуши меня». Они заявили, что композиция пропагандирует насилие.

Британские активисты направили в Европейский вещательный союз петицию с требованием дисквалифицировать артистку из-за агрессивного и сексуального подтекста трека. Несмотря на это, песня прошла все этапы отбора и получила допуск к участию в конкурсе.

Украину на Евровидении представит певица Виктория Корникова с песней «Родным». Часть украинцев критиковала девушку из-за жизни и работы в Германии, однако журналисты допустили, что ее могут поддержать живущие в Евросоюзе украинцы.

Фаворитом конкурса букмекеры назвали Финляндию. В тройку претендентов на победу также вошли Дания и Греция.

Первый полуфинал конкурса песни состоится в «Винер-Штадтхалле» 12 мая, второй — 14 мая, а на 16 мая запланировали финал. Проведут шоу австрийская телеведущая и певица Виктория Сваровски и актер Михаэль Островски.