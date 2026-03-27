Скандальную песню румынской певицы допустили к участию на Евровидении

Румынская певица Александра Кэпитэнеску рассказала, что композиция Choke Me («Задуши меня») прошла все проверки и ее допустили к участию в конкурсе Евровидение. Об этом она заявила в интервью местному агентству Agerpres .

Румынские и европейские правозащитники протестовали против композиции, считая, что она пропагандирует насилие. Британские активисты и организации по борьбе с домашним насилием обратились с петицией в Европейский вещательный союз, требуя дисквалификации Кэпитэнеску из-за агрессивного и сексуального подтекста песни.

«Наша песня как раз направлена против насилия. В данном контексте Choke Me означает „задуши меня своей любовью, чтобы я могла творить“», — заявила певица.

По ее словам, песня уже прошла все проверки и подготовка к Евровидению идет по графику. Она выступит с ней в первом полуфинале в Вене 14 мая. Кэпитэнеску также добавила, что в мире исполнители не раз использовали метафоры в песнях о любви, поэтому в ее композиции нет никакой уголовщины.

