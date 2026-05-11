Евровидение-2026 признали самым опасным. От террористов возвели «стальное кольцо»

Место проведения Евровидения в Вене окружили «стальным кольцом» из-за повышенной террористической угрозы. Система безопасности состоит из сотен охранников и собак, сообщил The Sun .

Организаторы извлекли уроки из трех концертов Тейлор Свифт, которые пришлось отменить из-за радикалов, и развернули масштабную операцию по обеспечению безопасности. Специалист по борьбе с терроризмом из Дунайского университета в Кремсе Николас Штокхаммер сообщил, что полиция просчитала всевозможные варианты развития событий.

Вокруг крупнейшего крытого стадиона в Вене «Винер-Штадтхалле» возвели «стальное кольцо» из охранников, кинологов с собаками и агентов. С высоты ситуацию контролируют с помощью дронов, на входе работают рамки-металоискатели.

«Одна из главных угроз — потенциальные нападения в зонах общественного просмотра, которые гораздо сложнее обеспечить безопасность, чем территорию стадиона, которую можно защитить более эффективно», — сказал он.

Наиболее вероятным Штокхаммер назвал террористическую атаку небольшого масштаба с применением холодного оружия или массовым расстрелом на автомобилях. Менее ожидаемым, но все-таки возможным он счел детонацию самодельных взрывных устройств. Так или иначе, опасения по поводу террористических атак достигли самого высокого уровня за всю историю Евровидения.

Первый полуфинал состоится 12 мая, второй — 14 мая. Финал Евровидения-2026 пройдет 16 мая.