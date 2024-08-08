В Вене отменили концерты Тейлор Свифт из-за новостей о теракте

Три концерта певицы Тейлор Свифт в Вене отменили из-за сообщений местной полиции о вероятном теракте на стадионе Ernst Happel, где должна была выступить артистка. Об этом сообщил организатор мероприятий в Австрии Barracuda Music .

Концерты звезды должны были пройти 8, 9 и 10 августа.

«После подтверждения от правительственных чиновников о планировавшемся террористическом нападении на стадион Ernst Happel, у нас не остается выбора, кроме как отменить три запланированных концерта», — написали организаторы добавив, что решение приняли в целях безопасности.

Средства, потраченные на билеты, вернут гостям автоматически в течение десяти дней.

Ранее подозреваемого в подготовке теракта задержали в Казахстане. Им оказался приверженец радикальной религиозной идеологии, который уже имеет судимость за убийство.