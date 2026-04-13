Евросоюзу предрекли катастрофу из-за выборов в Венгрии

Благодаря итогам выборов в Венгрии распад Европейского союза ускорится. Об этом в соцсети X заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он прокомментировал публикацию о том, что в ходе парламентских выборов в Венгрии лидирует оппозиционная партия «Тиса».

«Это лишь ускорит распад ЕС. Проверьте через четыре месяца, прав ли я», — отметил дипломат.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан поздравил партию «Тиса» с победой на выборах. Он подтвердил, что его фракция «Фидес» не смогла занять первое место в голосовании. По словам Орбана, итоги оказались понятными, но болезненными.

Национальное избирательное бюро Венгрии уточнило, что явка на выборах стала рекордной еще до их окончания. К моменту закрытия участков она достигла 77,8%.