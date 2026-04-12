В Венгрии завершили голосование на парламентских выборах

NVI: явка на выборах в Венгрии стала рекордной еще до их окончания

Венгерские избиратели завершили голосование на парламентских выборах. Двери участков закрыли, после чего избирательная комиссия начала подсчет голосов. Об этом сообщило Национальное избирательное бюро Венгрии (NVI).

Граждане Венгрии выбирали новый состав Государственного собрания — однопалатного парламента страны. Всего в него входят 199 депутатов.

К моменту закрытия участков явка достигла 77,8% и стала рекордной для этого времени. При этом избиратели, которые к 19:00 оставались в очередях, все равно получили право проголосовать.

Первые предварительные итоги выборов власти ожидают около 20:00 по местному времени (примерно 21:00 мск).

Ранее Орбан отметил беспрецедентное иностранное вмешательство в парламентские выборы. По его словам, министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто даже не может позвонить своей бабушке без прослушки какой-либо спецслужбы.