Песков назвал неприемлемыми условия ЕС к России

Песков: Евросоюз оказался не готов стать посредником в переговорах по Украине

Евросоюз совершил ошибку, когда начал посреднические усилия в украинском конфликте с выдвижения условий к России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС .

Он назвал поведение стран ЕС недопустимым и лишенным логики.

«Начинать посреднические усилия с выдвижения России каких-то условий — ну наверное, это нелогично, это неправильно, и, конечно же, для нас это неприемлемо», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

По его словам, европейские государства стремятся к продолжению конфликта, а не к его урегулированию.

Ранее представитель Кремля ответил на вопрос о телефонных звонках президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Песков объяснил, что переговоры оперативно согласовываются при необходимости.

Он также подтвердил, что Белый дом информирует российскую сторону о деталях переговоров Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, если если в них были новации, требующие передачи.