«Евросоюз заплатит». Трамп пообещал отправить на Украину ЗРК Patriot

США отправят на Украину зенитные ракетные комплексы Patriot. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп, его слова привели «Известия» .

«Мы отправим им Patriot, в которых они так отчаянно нуждаются», — сообщил Трамп, возвращаясь в Вашингтон из Нью-Джерси.

Штаты отправят ВСУ различные виды военного оборудования. При этом американский лидер выразил разочарование темпами урегулирования украинского кризиса. Он заявил, что только слышит «красивые слова» от российской стороны.

По словам Трампа, за ЗРК Patriot заплатит Евросоюз, потому что для США «это просто бизнес». На вопрос о введении новых санкций против России американский лидер не ответил.

В пятницу Трамп анонсировали крупное заявление по России, которое сделает в понедельник. Подробности американский лидер не указал, но Украина и Евросоюз испугались, что США откажутся ввести новые санкции против России.