Евросоюз вслед за США задумался о запрете TikTok

Министр иностранных дел Эстонии призвал к запрету TikTok в ЕС по примеру США

Евросоюзу необходимо взять на вооружение опыт США по запрету платформы TikTok, которая стала главным источником распространения дезинформации для манипуляций на выборах. Об этом на своей странице в социальной сети X написал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Он подчеркнул, что за последние годы все увидели, как TikTok стал инструментом для манипуляций различных политических сил, которые использовали платформу для продвижения своих нарративов и жонглирования общественным мнением.

«Вдобавок ко всему, платформа собирает большое количество данных пользователей, что представляет серьезную угрозу безопасности. Запрет TikTok необходимо рассмотреть и в Европе», — написал Цахкна.

Владеющая TikTok компания ByteDance приостановила работу платформы в США после решения Верховного суда по одобрению закона о блокировке социальной сети, пока им владеет китайская фирма.

В пресс-службе Белого дома заявили, что окончательное решение о блокировке платформы примет администрация нового президента Дональда Трампа.