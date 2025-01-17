Администрация Байдена возложила на Трампа запрет TikTok в США

Судьбу социальной сети TikTok в США решит администрация Дональда Трампа после инаугурации. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, комментируя решение Верховного суда, который не увидел нарушений в требовании к владеющей платформой китайской фирме Byte Dance продать свою долю или выйти из бизнеса.

В пресс-службе подчеркнули, что президент Байден не изменил свою позицию после того, как подготовленный им законопроект о TikTok принял конгресс после изучения на протяжении нескольких месяцев

Документ предусматривает, что TikTok может работать в США, если им станет владеть американская компания или фирма из любой другой страны, которая не угрожает национальной безопасности.

«Действующая администрация признала, что реализовать закон должна следующая администрация, которая вступит в должность в понедельник, 20 января», — указали в сообщении.

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что сам решит дальнейшую судьбу популярной платформы.

«Теперь все зависит от меня. Так что вы увидите, что я собираюсь сделать», — привела его заявление корреспондент CNN Памела Браун на своей странице в социальной сети X.

Журналист подчеркнула, что уточнять свои дальнейшие шаги Трамп не стал.

Верховный суд США 17 января не нашел нарушений в законе о блокировке TikTok. Таким образом закон о прекращении работы платформы вступит в силу в воскресенье, 19 января. Поскольку это произойдет не мгновенно, у Трампа есть время, чтобы решить дальнейшую судьбу популярной площадки.