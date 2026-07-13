Евросоюз внес VK в санкционный список

Российский холдинг VK подпал под санкции Евросоюза. Это следует из опубликованного решения Совета ЕС на официальном правовом портале объединения.

Вместе с холдингом VK в санкционный список попала его дочерняя компания — ООО «Коммуникационная платформа», которая занималась разработкой и выпуском мессенджера «Макс».

«Приложения и сервисы доступны пользователям в привычном режиме», — привел заявление представителя VK «Интерфакс» .

В пресс-службе холдинга заявили, что на работе приложения внесение в санкционный список ЕС никак не повлияет.

В конце июня все приложения холдинга VK пропали из магазина мобильных приложений App Store. В пресс-службе Минцифры заявили, что владеющая платформой компания Apple приняла политически мотивированное решение с признаками недобросовестной конкуренции.

В ведомстве подчеркнули, что американская корпорация встала на защиту интересов западных разработчиков, чьи программы вытесняют российские приложения за счет высокого интереса пользователей.

В начале июля Федеральная антимонопольная служба объявила Apple предупреждение за дискриминацию российских поисковых систем, а также за нарушение требований о предустановке российского программного обеспечения на устройства с операционной системой iOS.