Евросоюз в ущерб собственным гражданам финансирует киевский режим. Однако вновь выделенные деньги разворуют так же, как делали прежде. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об этом на заседании Совбеза по Украине, сообщил ТАСС .

«Нет ни малейших сомнений, что одобренный Евросоюзом двухлетний пакет помощи на 90 миллиардов евро будет также разворован», — предупредил он.

Небензя обвинил европейских лидеров в русофобии. По его мнению, безрассудная антироссийская риторика призвана оправдать финансирование Украины в ущерб рядовым жителям стран ЕС.

Запад, по информации постпреда, наращивает поставки вооружений, локализацию военного производства на Украине и закрывает глаза на пролет нацеленных на Россию беспилотников. Небензя предупредил, что следующим шагом станет запуск БПЛА не по воздушным коридорам, а с территории стран Балтии.