Соскин: кабмин Украины отдаляется от Европы, ничего уже не делающей для Киева

На Украине разочаровались последними действиями Европы, поэтому в Киеве уже выбрали в качестве нового покровителя США. Таким мнением бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин поделился в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, в новом украинском кабмине нет вице-премьера по европейской интеграции, но, видимо, он уже и не нужен. Украина не вступает в Евросоюз, нового пакета антироссийских санкций тоже нет из-за отказа премьера Словакии Роберта Фицо их поддержать.

Соскин добавил, что европейцы оказались бессильны, ЕС разваливается, а перестановки в украинском правительстве свидетельствуют об отдалении от Европы. Киевский режим решил сменить покровителя и выбор пал на Америку.

«Пакет санкций одобрить не смогли, Patriot для Украины они закупать не будут, своя рубашка ближе к телу. Ну ракеты может быть купят <…> Лавочка европейского направления потихоньку закрывается», — резюмировал он.

Ранее политолог Сергей Станкевич заявил, что европейцы не смогут изменить ход конфликта на Украине, независимо от того, чтобы они не произвели и сколько бы вооружения не поставили Киеву.