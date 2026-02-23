Евросоюз сократит штат дипмиссии России в Брюсселе до 40 дипломатов

Евросоюз принял решение сократить штат дипломатического представительства России при ЕС до 40 человек. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

«Мы приняли решение о сокращении представительства России при Европейском союзе до сорока человек», — процитировало ее РИА «Новости».

Другие детали и сроки реализации меры Каллас не уточнила.

Ранее ЕС продлил действие антироссийских санкций еще на год и расширил ограничительный список. Обсуждение 20-го пакета рестрикций глава евродипломатии оценила скептично. По ее словам, прогресса по этому вопросу пока ожидать не стоит.

В Росатоме, в свою очередь, иронично ответили на очередную угрозу санкциями со стороны Запада. Подобные действия в корпорации назвали прыжками на грабли.