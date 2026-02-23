ЕС продлил санкции против России еще на год

Действие санкций Евросоюза продлили еще на один год — до 24 февраля 2027-го. Об этом говорится в опубликованном на сайте Официального журнала ЕС решении.

Во втором абзаце статьи 10 дату этого года заменили на аналогичную в 2027-м.

Кроме того, Евросоюз обновил санкционный список, добавив в него восемь лиц из России, в том числе сотрудников колоний и судий. Рестрикции коснулись трех начальников исправительных колоний, руководителя СИЗО, двух судей, прокурора и старшего следователя.

Глава евродипломатии Кая Каллас отмечала, что главы МИД стран ЕС на встрече 23 февраля вряд ли согласуют 20-й пакет санкций против России. Она также усомнилась, что удастся согласовать новый кредит Украине на 90 миллиардов евро.