Евросоюз согласовал проект гарантий безопасности для Украины | 360°

Мир 11 мая 2024, 08:21 Евросоюз согласовал проект гарантий безопасности для Украины Welt am Sonntag: ЕС согласовал проект гарантий безопасности для Украины РИА «Новости»

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Послы 27 стран Евросоюза согласовали 11-страничный проект предоставления гарантий безопасности Украине. Брюссель начал обсуждение документа с Киевом, сообщила газета Welt am Sonntag.

Евросоюз планирует предоставить гарантии не позднее июля 2024 года. Их действие продлится до вступления Украины в еврозону и НАТО.

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Речь идет об обеспечении «немедленной и долгосрочной безопасности и устойчивости Украины», уточнило издание. В частности, предлагается военная, гражданская помощь, гуманитарная, финансовая поддержка. Также в документе говорится о содействии в реконструкции пострадавшей инфраструктуры.

По данным газеты, в проекте указано, что «в случае агрессии» Брюссель и Киев должны в течение суток провести консультации о нуждах Украины. Авторы материала подчеркнули, что ЕС фактически исключил свое вмешательство в конфликт, но пообещал всестороннюю помощь.

Ранее в США одобрили продажу Украине РСЗО HIMARS.