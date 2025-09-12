Евросоюз продлил на 6 месяцев санкции против России

Евросоюз согласовал продление персональных санкций против России еще на полгода. Об этом глава дипломатии ЕС Кая Каллас написала в сети X.

«Мы только что продлили санкции против России», — отметила она.

Нынешние персональные антироссийские санкции действуют до 15 сентября, но ЕС продлевает ограничения каждый шесть месяцев.

Европейцы усилили санкционное давление на Россию из-за украинского конфликта. В ограничительный список попали более 2500 физических и юридических лиц.

В число ограничений, в частности, включили ужесточение условий по выдаче виз россиянам, причем они могут затронуть еще и дипломатов. Страны Балтии, Польша и Чехия полностью прекратили их выдачу.