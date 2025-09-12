В ЕС договорились о продлении индивидуальных санкций против России на полгода

Евросоюзу удалось согласовать продление индивидуальных российских санкций, которые ввели из-за конфликта на Украине. Рестрикции будут действовать еще полгода, сообщило датское председательство в Совете ЕС в соцсети X.

По данным AFP, в ограничительном списке более 2500 физических и юридических лиц: это перечень рестрикций, объявленных после начала спецоперации в феврале 2022 года.

О продлении санкций заявила и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«Мы только что продлили наши санкции в отношении России», — написала она в соцсети X.

Каллас добавила, что Евросоюз почти завершил работу над 19-м пакетом ограничительных мер. В ЕС, по ее словам, изучают, как еще помешать продаже российской нефти, работе банков и деятельности теневых нефтяных танкеров.